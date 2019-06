Mercati Cautela sulle borse, spread in calo

di Michela Coricelli Dopo le tensioni del mattino - lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco ha toccato i 290 punti base - torna la calma sul mercato dei titoli di Stato e il differenziale in calo si assesta sotto i 280 punti base, con il rendimento del nostro decennale in discesa al 2,58%.Nel frattempo, nonostante l'evidente cautela, le borse europee sono passate tutte in territorio positivo. Milano è al di sopra della parità (+0,03%), mentre Parigi e Londra guadagnano quasi un quarto di punto e Francoforte segna un +0,08%.Ad aiutare i listini europei l'apertura in moderato rialzo di Wall Street con il Dow Jones a +0,23% e il Nasdaq a +0,04%. Sotto i riflettori ancora le tensioni commerciali tra gli Stati uniti e diversi partner economici, in particolare la Cina.