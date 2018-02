Cautela sulle borse, vola Poste Italiane

di Michela Coricelli Le borse europee, piuttosto caute in attesa dell'apertura di Wall Street e della prima audizione al Congresso Usa del numero uno della Federal Reserve Powell - procedono in ordine sparso. Milano in lieve rialzo a +0,12%, Parigi e Londra quasi piatte a +0,02%, Francoforte in calo dello 0,14%.A Piazza Affari oggi brilla il titolo Poste Italiane dopo la presentazione del piano strategico quinquennale (+5,8%). Bene anche Mediaset (+2,6%): la prima udienza Mediaset-Vivendi a proposito del contenzioso su Premium è stata rinviata dal giudice al 23 ottobre.In calo invece Luxottica a -2,38% dopo i dati record del 2017.Lo spread tra btp italiano e bund tedesco si è ristretto a 135 punti base (rendimento del nostro decennale al 2,02%). L'euro è stabile e si scambia a 1,2327 contro il dollaro.