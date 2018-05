Cecenia, miliziani assaltano una Chiesa a Grozny Muoiono due agenti, un civile e i quattro assalitori. Il presidente Kadyrov: "I miliziani hanno ricevuto l'ordine da un Paese occidentale"

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov

Quattro miliziani, due poliziotti e un civile sarebbero morti nell'assalto a una chiesa ortodossa a Grozny, la capitale della Cecenia. Lo ha confermato il presidente ceceno, Ramzan Kadyrov, citato dalle agenzie di stampa russe. Un commando composto da quattro combattenti ha fatto irruzione nella chiesa dell'Arcangelo Michele, nel centro della capitale cecena, "con lo scopo di prendere in ostaggio i fedeli", ha detto Kadyrov all'agenzia di stampa ufficiale Tass."Sono stati uccisi tutti e quattro in un'operazione speciale lanciata immediatamente" dalla polizia, ha detto, precisando che anche un poliziotto è morto. Secondo altre informazioni, anche un secondo poliziotto e un fedele avrebbero perso la vita. A quanto riferisce una fonte della polizia citata dall'agenzia di stampa Interfax, gli aggressori erano armati di bottiglie molotov, pistole e coltelli."Secondo le ultime informazioni, i miliziani hanno ricevuto l'ordine da un Paese occidentale", ha sostenuto Kadyrov, arrivato immediatamente sulla scena dell'incidente per controllare "direttamente l'operazione speciale che è durata pochi minuti".