Terremoto e migranti Cei, cardinal Bassetti: "A L'Aquila ferite ancora aperte" Per il Presidente della Cei la dignità della persona è incalpestabile sia che si tratti di cittadini italiani sia che si tratti di immigrati

di Tiziana Di Giovannandrea Il Presidente della Cei, e vescovo di Perugia, Gualtiero Bassetti ha voluto pubblicamente "riaffermare il sacrosanto principio cristiano di salvaguardare sempre l'incalpestabile dignità di ogni persona umana a cui non si può mai negare una cura premurosa e un ricovero dignitoso. Sia che si tratti di cittadini italiani che di migranti".Questo è stato il passaggio centrale della sua omelia a L'Aquila dove ha presieduto alla liturgia per l'apertura della Porta Santa della Perdonanza alla Basilica di Collemaggio. "Questa tensione ad andare verso i poveri, come diceva La Pira, non avviene - ha spiegato - per motivi ideologici ma per un'ispirazione schiettamente evangelica".Bassetti ha esortato i responsabili delle politiche relative all'accoglienza (e ai respingimenti) a "non dimenticare il legame tra pace, misericordia e giustizia, secondo le parole di San Giovanni Paolo II 'Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono' ". Le sue parole sono arrivate dopo le polemiche degli sgomberi a Roma anche se non ne ha parlato direttamente.Il cardinale Gualtiero Bassetti ha poi sottolineato come L'Aquila porti ancora i segni del terremoto. "Questa mattina, nel corso di una breve visita nel centro storico, ho potuto vedere di persona le ferite ancora sanguinanti, che provocano un dolore profondo. Il dolore per la perdita dei propri amici e parenti. Il dolore per una città colpita nelle sue strade, nei suoi edifici, nella sua identità. Voglio esprimere - ha detto Bassetti - con semplicità, ma con sincera partecipazione, la vicinanza di tutta la Chiesa italiana alla popolazione de L'Aquila.Il Presidente della Conferenza Episcopale italiana ha inoltre ricordato anche le vittime del recente sisma nell'isola di Ischia, "alle quali non deve mancare tutto il nostro affetto e la nostra concreta solidarietà", nonché quelle del terremoto che ha devastato vaste zone nel Lazio e nelle Marche e la città di Norcia in Umbria stigmatizzando lentezze ed incertezze nella ricostruzione che vanno superate.