Polemiche sulla chiusura Roma, Casa delle Donne a rischio sfratto. Oggi incontro decisivo in Comune Il centro culturale di Trastevere è da più di 30 anni attivo nelle lotte femministe e promuove attività di sostegno alle donne. Alle 18 si attende un incontro in Campidoglio tra le attiviste e gli assessori per discutere sul futuro della Casa

Condividi

Per decenni la Casa internazionale delle donne è stata un riferimento per la coscienza civile della città. Generazioni di donne hanno vissuto lì la battaglia politica per affermare i propri diritti e hanno fatto della”Casa” un luogo di ricerca culturale aperta. Non deve chiudere. — walter veltroni (@VeltroniWalter) 21 maggio 2018

Proteste e malumori per il futuro incerto della "Casa Internazionale delle Donne". La scorsa settimana l'Assemblea capitolina ha votato una mozione che chiede di "riallineare e promuovere il progetto Casa Internazionale delle Donne alle moderne esigenze dell'amministrazione e della cittadinanza". In pratica di trasformare il centro culturale in una struttura in un centro di coordinamento gestito da Roma Capitale con cui le associazioni potranno collaborare tramite bandi. La seduta è stata poi sospesa per le numerose proteste.Gemma Guerini, consigliera M5S e prima firmataria della mozione, ha dichiarato tra le lamentele: "Siamo qua per rilanciare il progetto della Casa Internazionale delle Donne. Basta all'inerzia, alla negligenza e all'incuria perché il debito più grande verso la della città è stato maturato da chi in questi decenni la città ha governato. Chiediamo di valutare la creazione all'interno del complesso del Buon Pastore di un centro di coordinamento gestito da Roma Capitale dei servizi per il sociale e pari opportunità diffusi, e a prevedere il coinvolgimento delle realtà associative mediante appositi bandi".Oggi pomeriggio, alle 18, si terrà un incontro in Campidoglio tra le attiviste e gli assessori per discutere della situazione della Casa, che dovrebbe colmare un debito di 800mila euro in canone d'affitto ma che chiede che venga riconosciuto quanto speso finora in manutenzione e in servizi erogati, conteggiati in 535mila euro."Bisogna conoscere il vero significato della Casa. Non è possibile comprenderlo se si rimane solo sul piano dei soldi", ha dichiarato la presidentessa della Casa delle Donne Francesca Koch. "Questo non è solo un luogo di servizi e di cultura: è il cuore delle realtà che si riconoscono nel femminismo e che hanno costruito nel femminismo una pratica politica. Noi sollecitiamo l'amministrazione comunale dal 2010 per chiedere una revisione degli accordi e una revisione del debito".La presidentessa ha chiesto inoltre una ratizzazione del debito, riconoscendo le spese che si sono sostenute fino ad oggi e che la giunta "si avvalga della nuova legge di riforma sul terzo settore per concedere in comodato gratuito la struttura".Su Facebook il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara smentisce il rischio di chiusura della Casa: "Il progetto della Casa Internazionale della Donna sarà rafforzato. Si tratta di un valore aggiunto per la città che sarà tutelato a 360 gradi. Chi parla di chiusura della Casa diffonde notizie false e pretestuose cercando di generare ingiustificato allarmismo".Secondo Stefano Fassina, consigliere comunale di opposizione, "una parte degli immobili va esclusa dalla parte di valorizzazione degli edifici per il rientro di bilancio. Il bando non può essere un totem che rischia di desertificare la città da ogni iniziativa sociale, culturale e di welfare".A favore della Casa delle Donne si esprime anche l'ex sindaco Walter Veltroni che twitta: "La casa è stata per anni riferimento per la coscienza civile della città. Generazioni di donne hanno vissuto la battaglia politica per affermare i propri diritti e hanno fatto di questo luogo un postodi ricerca culturale aperta. Non deve chiudere".