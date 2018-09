Il vertice Centrodestra, ad Arcore l'incontro tra Berlusconi e Salvini Vertice concluso in tarda serata

Condividi

Si è concluso intorno alle 23 l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore. Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza fermarsi.Alla riunione erano presenti anche Antonio Tajani e Giancarlo Giorgetti.Sul tavolo dell'incontro anche, tra i vari temi, la Rai e l'alleanza alle prossime elezioni regionali.Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno parlato della necessaria condizione dell'esistenza del centrodestra. A breve l'intera coalizione si ritroverà per risolvere tutti i punti all'ordine del giorno e trovare le posizioni comuni per i problemi che interessano il Paese. Così, fonti di Forza Italia, parlando dell'incontro ad Arcore che viene definito "molto positivo". I due leader, viene riferito "hanno fatto una disamina della situazione politica italiana, internazionale e economica" e "hanno parlato della condizione necessaria dell’esistenza" della coalizione.Salvini ha lasciato Arcore senza rilasciare alcuna dichiarazione.Il 'nodo' sulla presidenza Rai e cioè la decisione di Forza Italia di dare il suo ok alla corsa di Marcello Foa per la guida del Cda di Viale Mazzini sarà oggetto, a quanto precisano fonti FI, di un nuovo incontro la prossima settimana tra Berlusconi e Salvini.