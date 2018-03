Vertice a Palazzo Grazioli Centrodestra, via libera a Salvini per trattative sulle presidenze delle Camere Il leader della Lega vedrà i vertici del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico

Pieno riconoscimento alla leadership di Matteo Salvini, al quale Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno dato mandato a incontrare M5S e Pd per cercare una soluzione per le presidenze di Camera e Senato. E' questa, a quanto si apprende, una delle decisioni del vertice di Palazzo Grazioli.Un incontro, si fa sapere, in cui tutti e tre i leader hanno chiuso ad ipotesi di fare accordi di governo con il Pd.La riunione a Palazzo Grazioli si è svolta in un clima cordiale. Al termine degli incontri, Salvini rivedrà gli alleati.Silvio Berlusconi avrebbe garantito a Matteo Salvini di non avere intenzione di fare accordi per un governo con il Pd. E' quanto riferiscono fonti leghiste al termine del vertice romano tra il presidente di Forza Italia, il segretario leghista e le presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Le stesse fonti confermano il "clima cordiale e positivo", durante le circa due ore trascorse a cena nella residenza romana dell'ex Cavaliere.