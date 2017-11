Il nodo delle coalizioni Pisapia: mi appello a Mdp, non facciamo vincere M5S o la destra Ma Speranza punta a un nuovo soggetto. Fratoianni a Fassino e Prodi: tempo scaduto. Bersani sui tentativi di Fassino di cucire la coalizione: "La porta è aperta, ma secondo me sottovalutano la situazione"

Condividi

"Vorrei fare un richiamo affettuoso, di amicizia, non polemico" perché "si trovi il modo per fare almeno un pezzo di strada insieme per evitare la vittoria dei 5 Stelle e del populismo di destra. Mi appello a Mdp perché ci ripensino e trovino, anzi troviamo, un modo per evitare" la vittoria di M5S e delle destre alle politiche.Lo ha detto Giuliano Pisapia intervenendo a Bolgona ad un'iniziativa organizzata da Giulio Santagata, già ministro di Romano Prodi."Penso sinceramente che Renzi sia un nome del passato, non del futuro". Lo dice Roberto Speranza,coordinatore di Mdp, all'assemblea del partito a Roma, dopo i colloqui di ieri intorno al Pd per allargare il campo del centrosinistra. Ieri il leader di Campo Progressista Giuliano Pisapia e l'incaricato del Pd per le alleanze Piero Fassino si sono incontrati a Milano per confrontarsi sulle possibilità di formare una coalizione di centrosinistra, condizione indispensabile per affrontare le prossime politiche. con spalle abbastanza larghe da reggere alle regole della nuova legge elettorale, il Rosatellum. Alla fine, la fumata è bianca. Prodi si è sentito telefonicamente con Renzi, per la costruzione di una coalizione in grado di arginare le destre e il M5s.Segnali di unione a cui Speranza risponde: "Se non si vuole cambiare davvero con una nuova coraggiosa piattaforma noi non ci siamo". "Sinistra è una parola bella, la sento mia. E' stata umiliata, insultata, io dico che è bella ma guai a farla diventare una barriera per tenere fuori qualcuno, perché c'è un mondo largo. C'è un mondo cattolico che è naturalmente nostro interlocutore e che è ben rappresentato dalle parole di Papa Francesco".I "mediatori" del Pd come Fassino" secondo me sottovalutano la situazione e il perché un pezzo di popolo se ne è andato. Io lascio aperta la porta però bisogna leggere la legge elettorale: non vince nessuno, ci si ritrova comunque in Parlamento". Lo dice Pier Luigi Bersani arrivando all'assemblea di Mdp. "La sinistra deve chiedersi come mai perde il treno. Non do per scontato niente ma non ho visto nel Pd una sincera riflessione su nulla", aggiunge."A chi ci chiede l'alleanza, a chi ci chiama gufi e rosiconi, minoritari e irrilevanti, a quelli che ci chiedono alleanza nel nome del voto utile, se qualcuno c ichiede un incontro lo facciamo. Ma vogliamo dire a Fassino e Prodi, che il tempo è scaduto perché non ci sono ragioni politiche e culturali. Noi contro la destra lavoriamo ad una prospettiva incompatibile con questo Pd". Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, nel suo intervento all'Assemblea del partito."Lo dice la legge elettorale.Non c'e' più un automatismo tra quello che e' indicato dallacoalizione e chi sarà il candidato premier. Su chi sarà ilpresidente del Consiglio ci sarà tempo e modo di discuterne,basta dare garanzie molto forti".Così il ministro dellaGiustizia Andrea Orlando all'Intervista di Maria Latella in ondasu Skytg24 ha risposto alla domanda se ritenga possibile che nonsia Matteo Renzi il candidato premier. "Ieri Renzi ha detto cose molto chiare", ha aggiunto,parlando della "pari dignità tra i componenti della coalizione".