Centrosinistra, Veltroni: divisione irresponsabile, un'autostrada per la destra

"C'è il rischio, in questo processo di messa in discussione della democrazia in Europa, che la sinistra si divida, spacchi il capello in quattro e ci si odi gli uni con gli altri. Se c'è un momento in cui la sinistra avrebbe il dovere di comporre le diversità è in questo momento. Fare ora una campagna elettorale in polemica è aprire un'autostrada alla destra. Sono divisioni irresponsabili in questo momento storico". Così Walter Veltroni a In mezz'ora in più."Domani Renzi - prosegue Veltroni - per prima cosa annunci che vuole concludere lo ius soli e il biotestamento e inviti ad un tavolo Grasso e le altre forze". E aggiunge: "Bisogna cercare di costruire al centro e a sinistra uno schieramento capace di competere se no vince la destra o peggio non vince nessuno". Poi sostiene: se non si ricompone la frattura nel centrosinistra "c'è il rischio di un ritorno a Ds e Margherita più deboli, quasi una caricatura del passato". "A Renzi - dice l'ex segretario Pd - ho sempre detto 'cerca di includere, accetta le critiche' ma certo poi mi colpisce l'acrimonia verso Renzi dall'esterno. Tutti devono capire che c'è un limite, se si apre una guerra a sinistra saremo tutti più deboli".Veltroni ha anche un consiglio per Bersani e D'Alema: "Mdp smetta di dire 'mai con Renzi', è sbagliato, mancano 4 mesi alle elezioni. Conosco Bersani e D'alema da anni, non sono estremisti, bisogna accettare le diversità e stare ai temi". E conclude, ribadendo di non voler avere ruoli attivi in politica: "Da anni ho fatto una scelta molto radicale di vivere una nuova fase e l'ho fatto ma questo non comporta che non dica le mie opinioni".