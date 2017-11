Serie A, posticipo tredicesimo turno Ribaltone Bologna in casa del Verona: al 'Bentegodi' è 2-3 Scaligeri due volte avanti con Cerci e Caceres, in mezzo il momentaneo pari di Destro. Sul 2-1 per l'Hellas, clamoroso uno-due felsineo a un quarto d'ora dal termine: Okwonkwo (74') e Donsah (76') firmano il colpo rossoblù

Fuochi d’artificio inaspettati nel posticipo del tredicesimo turno, con il Bologna che al ‘Bentegodi’ rimonta e supera 2-3 il Verona (avanti 2-1 ad un quarto d’ora dal termine). La squadra di Donadoni torna al successo dopo un mese abbondante di ‘dolori’ (ultimo successo il 15 ottobre, 2-1 alla Spal) e sale a quota 17 agganciando Fiorentina e Chievo, quella di Pecchia incassa la quinta sconfitta consecutiva e resta inchiodata al penultimo posto in classifica (6 punti).Primo tempo su ottimi ritmi, divertente, e subito botta e risposta in avvio. Vantaggio scaligero al 12’: cross dalla sinistra di Fares, Mirante abbozza l’uscita, ci ripensa e viene scavalcato dal pallone che Cerci, di testa, insacca complice anche un tocco di Krafth. Nove minuti e gli ospiti pareggiano (21’): bella azione sull’asse Verdi-Palacio-Destro, con il ‘rispolverato’ centravanti che fa centro da posizione ravvicinata. A ruota (25’) felsinei vicini all’1-2 con la capocciata di Helander (su corner) che Nicolas smanaccia sopra la traversa con qualche affanno. Il raddoppio lo segna invece il Verona al 33’: Verde mette in mezzo, stacco di Caceres respinto male da Mirante (serataccia), il tap-in vincente è ancora dell’uruguaiano. Prima dell’intervallo (44’), occasione per Destro che arpiona bene un invito in profondità di Pulgar ma alza troppo la conclusione sull’uscita di Nicolas.Ripresa altrettanto pirotecnica. Bella iniziativa del rossoblù Verdi (60’), che sguscia fra tre avversari ma alza troppo il tiro. L’Hellas risponde con la punizione di Cerci (63’), deviata in angolo da Mirante (63’). Poi via al clamoroso ribaltone, con il Bologna che impatta e sorpassa in appena due minuti. Al 74’ stacco del 2-2 firmato dal 19enne nigeriano Okwonkwo (assist Verdi), al 76’ imparabile botta dal limite targata Donsah. Ultimo brivido all’86’, con Mirante che evita il 3-3 sulla conclusione di Lee deviata involontariamente da Helander.