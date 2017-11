La drammatica notte della Champions League Omicidio colposo e lesioni gravissime: arrivano avvisi per incidenti di Piazza San Carlo a Torino A cinque mesi dalla tragica notte in cui durante la proiezione su maxi schermo della finale Champions League una serie di ondate di panico provocò oltre 1.500 feriti e la morte di una donna, la procura di Torino si prepara a notificare una ventina di avvisi di chiusura indagini

Tragicamente indimenticabile quella notte che doveva essere di sport e di festa a Torino ed invece si trasformò in una trappola mortale. E oraa cinque mesi dai fatti di Piazza San Carlo in cui durante la proiezione su maxi schermo della finale Champions una serie di ondate di panico provocò oltre 1.500 feriti e la morte di una donna, la procura di Torino si prepara a notificare una ventina di avvisi di chiusura indagini.L'atto che la procura subalpina starebbe per notificare coinvolgerebbe alcune figure di vertice della città, oltre a funzionari e dirigenti degli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Armando Spataro e dai pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacile, procede lungo due direttrici: da una parte si cerca di capire che cosa abbia spaventato gli spettatori, dall'altra si lavora su eventuali lacune organizzative e gestionali della manifestazione. Le ipotesi di lavoro sono lein relazione all'articolo 40 del codice penale, che punisce le condotte omissive di chi doveva evitare l'evento dannoso.Sono circa duecento le persone ascoltate in questi mesi come testimoni da polizia e magistratura, che hanno raccolto numerosi documenti e verbali. Per ora nel registro degli indagati erano stati iscritti i nomi di presidente e direttore di Turismo Torino, ente organizzatore della serata, Maurizio Montagnese e Danilo Bessone. E per effetto delle numerose querele, come atto dovuto, quello della sindaca Chiara Appendino.Prima il tifo e la delusione, poi il panico improvviso e la paura. La notte di sabato 3 giugno in piazza San Carlo a Torino è stata una notte di caos e feriti, una notte da dimenticare. Riviviamola nelle immagini a 360 gradi girate dal freelance Carlo Furgeri (Studio Nicama)