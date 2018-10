Nella terza giornata del gruppo G in gol Dzeko (doppietta) e Under. Champions. La Roma si rilancia con Dzeko, Cska battuto 3-0 La Roma supera 3-0 il Cska Mosca in casa nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. A segno Dzeko con una doppietta e Under. I giallorossi salgono così a 6 punti, mentre i russi restano fermi a 4 e vengono scavalcati. Per l'attaccante bosniaco è la rete numero 11 nelle ultime otto gare di Champions.

All’Olimpico la Roma batte d’autorità il Cska Mosca ed è prima nel girone G assieme al Real Madrid. Di Francesco schiera De Rossi, mentre Kolarov parte dalla panchina; in campo Santon. Goncharenko punta su Chalov in attacco e lascia Dzagoev in panchina; Pomazun rileva Akinfeev tra i pali. Subito un’occasione per i russi: Chalov entra in area, dribbla e poi calcia potente, Olsen è reattivo. Al 5’ replica Pellegrini che prova un pallonetto. Al 20’, Dzeko scambia con Nzonzi, calcia dal limite ma Pomazun non ha problemi. Al 32’ il portiere russo interviene su una bella girata di testa di De Rossi. Al 30’ Pellegrini triangola con El Shaarawy e poi serve Dzeko che spinge in rete. Roma avanti. I giallorossi si animano e al 43’ ancora Dzeko, servito da El Shaarawy, raddoppia. Per il bosniaco undicesima rete nelle ultime otto partite in Champions. Il tris arriva al 50’: sponda aerea di Dzeko per l'accorrente Under che realizza con un sinistro all'incrocio. Goncharenko cerca di correre ai ripari inserendo Dzagoev per Oblyakov e Khosonov per Chernov. Al 60’ Chalov sfiora il gol per il Cska con un tiro di poco alto. Al 68’ Di Francesco inserisce Cristante per Lorenzo Pellegrini. Al 73’ Dzeko sfiora la tripletta: corner di Under, il bosniaco colpisce a porta vuota ma palla va sul fondo. Al 75’ entra Kolarov al posto di Under. Fievoli i tentativi russi e finale scoppiettante della Roma: all’87’ conclusione sul secondo palo di El Sha, Pomazun devia in calcio d’angolo, subito dopo miracolo del portiere russo: punizione di Florenzi, deviazione di Manolas su cui il portiere risponde d'istinto. E' festa all'Olimpico