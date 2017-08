Calcio Champions League, domani il sorteggio dei gironi Juventus in prima fascia, Roma e Napoli nella 3a

Francesco Totti gran cerimoniere, la Juve in cerca di rivincita, Napoli e Roma sperano, tutti a caccia del Real Madrid: torna la Champions, e la festa del calcio d'Europa si celebra domani con la cerimonia del sorteggio a Montecarlo.L'Italia si rituffa nella coppa più ambita con un en-plein atteso da tre anni: anche nel 2014, infatti, furono tre le squadre di Serie A ammesse alla fase a gironi di Champions. Il superamento del preliminare da parte del Napoli di Sarri non era per niente scontato. Anzi. Solo in due precedenti un'italiana era riuscita ad andare oltre: la Fiorentina nel 2009/10 e il Milan nel 2013/14. Adesso, però, comincia un'altra storia, fatta di urne, palline che scottano, speranze, sogni, ambizioni.Si viaggia verso un'edizione della Champions sostanzialmente più equilibrata rispetto all'ultima, dove la differenza fra le squadre inserite in un girone era più marcata, con due compagini di livello e altrettante non in grado di contrastarle. Quest'anno i pericoli sono nascosti in ogni fascia di merito. Il sorteggio in programma domani nel Principato lo confermerà e il 'cerimoniere' Totti - per lui premio speciale alla carriera dall'Uefa e poi sorteggio - farà tremare i polsi anche a chi si sente quasi sicuro del passaggio agli ottavi. Anche le teste di serie, infatti, potrebbero non avere vantaggi rispetto alle avversarie di fascia inferiore.I bianconeri sono inseriti nella fascia di Real Madrid, detentore del trofeo, e di altri campioni nazionali dei migliori campionati, come Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, Monaco, Spartak Mosca e Shaktar Donetsk. Occhio alla seconda fascia: l'effetto della recente riforma sulla prima fa slittare qui molte delle squadre più forti, e infatti ecco il Barcellona di Messi, il Psg plurimilionario, il sempre rognoso Atlético Madrid, il Borussia Dortmund e il Manchester United, che ha vinto l'Europa League. Completano il quadro il Manchester City di Guardiola, il Porto e il Siviglia fresco di qualificazione.La terza fascia è cosa di Roma e Napoli: se la prima ha evitato la quarta per l'eliminazione ai preliminari di squadroni come l'Ajax, la squadra di Sarri ha sfiorato la seconda, viste le difficoltà del Siviglia a guadagnarsi l'accesso alla fase a gironi: il palo al 90' del Basaksehir, sul 2-2, ha evitato agli spagnoli la beffa che tanto avrebbe fatto piacere al Napoli. Con le due italiane nella terza urna ci sono di sicuro Tottenham, Basilea, Olympiacos, Anderlecht e Besiktas. Possibile il Liverpool, una delle cinque squadre che aspettano dal ritorno di stasera il passi ed è forte del 2-1 dell'andata in casa Hoffenheim.Quarta fascia ancora da definire visto l'ultimo turno, ma con Celtic, Feyenoord, Maribor e Lipsia già dentro. In ogni caso, il sorteggio è un rischio anche per la testa di serie Juve: ai bianconeri potrebbero capitare Barcellona, Tottenham e Celtic. l'ipotesi peggiore per il Napoli sarebbe Real, Psg ed eventualmente Cska Mosca; per la Roma, Real o Bayern, United o Atlético Madrid, Feyenoord.Nella prossima stagione, poi, la musica cambierà nettamente, perché saranno quattro le italiane ad accedere di diritto alla fase a gironi della Champions: quattro le squadre per i primi quattro Paesi del ranking, in un torneo che si annuncia sempre più incerto e competitivo.