Calcio Champions: ai Quarti Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid, Liverpool-Man City, Siviglia-Bayern

Condividi

Doppia sfida spagnola per Juventus e Roma nei quarti di finale di Champions League sorteggiati oggi a Nyon. La Roma affronterà il Barcellona, la Juve se la vedrà contro il Real Madrid. Questi i verdetti delle palline di Nyon, estratte da Andriy Shevchenko (la prima squadra gioca l'andata in casa): Barcellona (Spagna)-Roma, Siviglia (Spagna)-Bayern (Germania), Juve-Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra)-Manchester City (Inghilterra).L'andata dei quarti di Champions si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 aprile; il ritorno, martedì 10 e mercoledì 11."Andremo lì a fare la nostra partita, per fare vedere che la Roma può combattere anche con il Barcellona". Così Francesco Totti, dirigente ed ex capitano della Roma, commenta il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà i giallorossi opposti al Barcellona. "Il calcio è bello perché può succedere di tutto, affrontiamo una delle più forti d'Europa ma vedremo quale sarà la risposta del campo. È normale che tutti si aspettano il passaggio del Barça, ma troveranno una squadra competitiva", ha aggiunto."Ci approcciamo a questa partita da grande squadra, anche loro saranno preoccupati di affrontare la Roma", ha dichiarato ancora Totti. Nel ricordare il titolo di As che questa mattina metteva proprio la Roma che la squadra sulla carta 'più facile' da affrontare per le spagnole, l'ex numero 10 giallorosso ha detto: "Per andare fino in fondo devi affrontarle tutte. Giocare contro gente come Messi, Suarez e Pique ti dà uno stimolo in più per fare meglio". Una Roma protagonista comunque di una buona Champions League. "Siamo arrivati primi in un girone molto molto difficile, contro Chelsea e Atletico Madrid. Negli ottavi abbiamo superato lo Shakhtar che è una squadra molto forte, abbiamo fatto un cammino più che positivo. Ora anche il Barcellona avrà da sudare"."Saranno due belle partite, sappiamo che incontreremo i più forti, quelli che hanno vinto le ultime due Champions. Stanno bene, a Parigi mi hanno impressionato, ma noi giocheremo da Juventus e gli daremo del filo da torcere. Non credo che la squadra soffrirà quello che è successo a Cardiff, ora si ricomincia daccapo". Lo ha detto il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved a Nyon sul sorteggio di Champions che ha visto la Juve trovare il Real Madrid ai quarti di finale."Sarà difficile, abbiamo due giocatori squalificati, ma partiamo ugualmente da zero a zero. Se cambia qualcosa affrontarli in gara secca o in un doppio confronto? Psicologicamente loro sul match secco sono più abituati e in occasione della finale di Cardiff si è visto, mentre sul doppio confronto abbiamo qualche chance in più. Noi stiamo attraversando un buon periodo: volevamo arrivare in queste condizioni a questo punto della stagione, stiamo bene e siamo in corsa su tutti i fronti. In questo senso -ha aggiunto Nedved-, il fatto che loro siano già fuori dai giochi in campionato farà sì che concentreranno tutte le loro energie sulla Champions, ma noi siamo pronti. Dybala e Higuain?Sono due giocatori importanti, stanno facendo bene per la Juventus. Parlando di Dybala, ribadisco che tocca a lui fare la storia della Juventus e, se vuole, quella del calcio mondiale: ultimamente l'ho visto bene, si sta allenando bene".