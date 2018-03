Ottavi, i primi due verdetti Champions. Real avanti, Psg sempre al palo. I madrileni vincono anche a Parigi Dopo il 3-1 del Bernabeu, i 'blancos' passano anche al Parco dei Prinicipi 2-1 con le firme di Cristiano Ronaldo e Casemiro. Ai quarti anche il Liverpool con lo 0-0 casalingo col Porto (sotterrato 5-0 a domicilio)

Qualificazione senza troppa sofferenza per il Real Madrid ai quarti, Paris St.Germain ancora al palo anzitempo in Champions. Al Parco dei Principi è nella ripresa il succo del 2-1 per i 'blancos' (già vincitori 3-1 al Bernabeu). Dopo un primo tempo in cui il Psg (senza Neymar, l'infortunio e l'operazione lo escludono fino al termine della stagione o quasi) lascia molto l'iniziativa agli ospiti e si fa vedere sono nel finale, segna il solito Cristiano Ronaldo al 51' schiacciando di testa il cross di Lucas Vazquez. Al 66' un Verratti molto nervoso riceve il secondo giallo per proteste e di fatto mette la parola fine al doppio confronto. Cavani (71') pareggia in tap-in e dà un po' di speranza al finale di gara. Casemiro, però, ha altre idee e all'80' chiude il conto per la qualificazione. Per il Real, fra l'altro, ci sono pure due pali, di Asensio e Vazquez (sempre nella ripresa). E i parigini, dopo il solito mercato estivo a suon di milioni, abbandonano l'obiettivo principale di stagione (in realtà, di tutte le ultime stagioni) prima ancora che si possa parlare seriamente di conquista della coppa.Nell'altra partita della serata, il Liverpool, passato 5-0 in Portogallo, gestisce un comodo 0-0 interno col Porto ad Anfield Road.