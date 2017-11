Stati Uniti In fin di vita Charles Manson, sanguinario killer della strage di Bel Air. Tmz: Questione di tempo Il killer, capo di una setta satanica, ha 83 anni. Mandante della strage di Bel Air dell'agosto del 1969, in California, in cui furono massacrati in una villa vicino a Los Angeles l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta all'ottavo mese, e altre quattro persone, Manson deve scontare l'ergastolo

Condividi

Oh PLEASE be true: Charles Manson Hospitalized, Near Death: 'It's Just a Matter of Time' https://t.co/PHcOpGiScW via @TMZ — Lorrie Goldstein (@sunlorrie) 16 novembre 2017

Il sanguinario capo setta satanico Charles Manson, mandante della strage di Bel Air dell'agosto del 1969, in California, in cui furono massacrati in una villa vicino a Los Angeles l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta all'ottavo mese, e altre quattro persone e che da 46 anni è in carcere dove sconta l'ergastolo, sarebbe in fin di vita.. "E' solo questione di tempo", scrive il sito Tmz.A capo di una sorta di setta chiamata 'Family', Manson - che oggi ha 83 anni - fu il mandante di due dei piu' efferati delitti che si ricordino e per i quali fu condannato all'ergastolo. Nel 1969 fu infatti il mandante sia dell'omicidio dell'attrice Sharon Tate - moglie di Roman Polanski - e di quattro suoi amici, sia dell'assassinio dell'imprenditore Leno Labianca e di sua moglie. A Manson è stata negata la libertà vigilata per ben 12 volte.