Che Tempo che fa ​Caso Cucchi, la famiglia: "Ci sentiamo meno soli e meno traditi, l'Arma è al nostro fianco"

Condividi

"E' un segnale importante, ci sentiamo meno soli e meno traditi, oggi le dichiarazioni di vicinanza rappresentano un segnale importante. Dopo anni di battaglie giudiziarie la nostra famiglia è devastata, la sofferenza provata nessuna potrà toglierla". Ilaria Cucchi su Raiuno a Che tempo che fa ha commentato in questo modo le ultime prese di posizione di solidarietà e vicinanza del comandante generale dei carabinieri Nistri e le ultime novità sul fronte giudiziario.

L'avvocato dei Cucchi, Fabio Anselmo, nel suo intervento ha voluto esprimere il dolore della famiglia per la morte del maresciallo Di Gennaro ucciso in Puglia. La mamma di Stefano, Rita, ha osservato: "Ormai non siamo più soli, abbiamo l'Arma e lo Stato al nostro fianco. Per dieci anni siamo stati lasciati soli, soli ad abbattere dei muri di gomma". "Stefano non meritava una fine del genere. La sua storia sia a esempio affinché non accadano altri casi" è stato il commento del padre Giovanni.