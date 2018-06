La scheda Che cosa sono gli hotspot in Africa: ecco come funziona il sistema che l'Italia vorrebbe realizzare E' un sistema che esiste già e funziona in Niger, Paese a Sud della Libia attraversato dalla principale rotta migratoria. Ad Agadez, antica città carovaniera chiamata "porta del deserto", un centro finanziato da vari Paesi europei, in testa Italia (attraverso il Viminale), Francia e Germania, ospita centinaia di giovani migranti da tutta l'Africa occidentale prima del rimpatri

di Ilario Piagnerelli Nella proposta in dieci punti sottoposta dal governo italiano ai partner europei c'è la creazione di "hotspot" in territorio africano, definiti nel documento come "Centri di protezione internazionale nei Paesi di transito".Incontrando il suo omologo libico, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ne ha proposto la creazione nel Sud del Paese africano. Si tratta luoghi in cui ai cosiddetti migranti economici, che hanno possibilità bassissime o nulle di ottenere l'asilo in Europa, viene offerto un rientro sicuro nel Paese d'origine, mentre ai profughi che tornando in patria rischierebbero la vita per guerre o persecuzioni, si assicura protezione internazionale, con la possibilità di raggiungere l'Europa in aereo secondo quote prestabilite.E' un sistema che esiste già e funziona in Niger, Paese a Sud della Libia attraversato dalla principale rotta migratoria. Ad Agadez, antica città carovaniera chiamata "porta del deserto", un centro finanziato da vari Paesi europei, in testa Italia (attraverso il Viminale), Francia e Germania, ospita centinaia di giovani migranti da tutta l'Africa occidentale prima del rimpatrio. E' gestito dall'OIM, Organizzazione Internazionale per le migrazioni, afferente all'Onu. In collaborazione con le ambasciate dei Paesi d'origine, OIM prepara i documenti per il loro rientro e quando è tutto pronto li riaccompagna a casa.In contemporanea, centri protetti gestiti da UNCHR, l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, presente sia ad Agadez sia nella capitale Niamey, si occupano dei potenziali rifugiati, in maggioranza da Paesi come Sudan ed Eritrea. Il Niger ha accettato di accoglierli transitoriamente in attesa di sistemazione definitiva. Per quasi 2mila di loro si sono aperte le porte dell'Europa grazie alla disponibilità i Francia, Italia e Romania. Paesi che hanno potuto raggiungere in aereo, anziché in gommone. Si tratta dei cosiddetti "corridoi umanitari".Un modello virtuoso, che si vorrebbe adesso applicare a monte, anziché a valle dell'inferno libico. Questi centri, sia quelli gestiti da OIM, sia quelli di UNHCR, accolgono infatti in larga parte migranti e profughi "evacuati" o tornati indietro in autonomia dalla Libia, sopravvissuti cioè al sistema di sfruttamento, torture, estorsione messo in piedi dai trafficanti.Oltre a limitare gli arrivi in Europa e le stragi nel Mediterraneo e nel deserto, separare a priori i due tipi di flusso renderebbe meno "immorale" il contrasto ai gommoni, che a quel punto non sarebbero più l'unico mezzo consentito ai profughi per raggiungere l'Europa e rivendicare il diritto all'asilo.Il reportage fotografico di Associated Press racconta le storie di chi, in cammino attraverso il Sahara verso l'Europa, è stato bloccato, respinto dall'Algeria verso il Niger e lasciato a vagare nella sabbia. Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni per ogni migrante morto nel Mediterraneo ce ne sono almeno due persi nel deserto. Ecco cosa succede ai migranti prima di arrivare sulle coste libiche