"L'uomo dei miracoli" Chi è Bucci, il sindaco che ricostruirà ponte Morandi

Qualcuno lo ha già soprannominato scherzosamente "l'uomo dei miracoli" dopo aver vinto alle elezioni del 2017 la poltrona di palazzo Tursi, ponendo fine a decenni di governo di centrosinistra a Genova.Marco Bucci, attuale primo cittadino, è stato scelto da Palazzo Chigi come commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi, il viadotto che lo scorso 14 agosto è collassato provocando 43 morti e decine di feriti.Bucci è un sindaco-manager: nato a Genova il 31 ottobre del 1959, sposato e con figli, ha un passato da guida boy-scout. Dopo aver frequentato il liceo ginnasio Andrea Doria, si laurea con lode nel 1985 in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'ateneo genovese.Prima di entrare a lavorare per la 3M, importante multinazionale statunitense, completa il suo percorso formativo specializzandosi negli States, nelle Università di Minnesota e Michigan, ma anche all'IMD di Losanna in Svizzera.La carriera da manager si sviluppa poi prevalentemente all'estero, ricoprendo la carica di presidente della Carestream Health Inc (colosso americano del settore dell'imaging medicale e dentale, ndr), CEO della Eastman Kodak Company (lo storico marchio della fotografia) e vicepresidente di SGS (azienda svizzera di ispezione e certificazione dove si affermo' Sergio Marchionne prima di passare in Fiat).Dall'ottobre 2015 al giugno 2017, chiamato dal governatore Giovanni Toti, ricopre il ruolo di amministratore delegato di Liguria Digitale. Incarico abbandonato dopo l'elezione a sindaco di Genova tra le fila del centrodestra.