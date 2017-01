Rapporto del dipartimento di giustizia degli stati uniti Chicago: la polizia ha sistematicamente violato i diritti civili

La polizia di Chicago ha sistematicamente violato i diritti civili, praticando un uso eccessivo della forza. Questa la conclusione del rapporto del dipartimento di Giustizia statunitense dopo un'indagine lunga 13 mesi, presentata dal segretario Loretta Lynch.Il dipartimento di Giustizia aveva deciso di aprire un'indagine sulla polizia di Chicago dopo il caso di Laquan McDonald, il diciassettenne afroamericano ucciso nell'ottobre del 2014 dall'agente Jason Van Dyke con 16 colpi di pistola. Prima dell'apertura dell'indagine, era stato diffuso un video che mostrava l'uccisione. Nei giorni successivi, a Chicago erano state organizzate molte marce di protesta; il reverendo Jesse Jackson aveva detto che la discriminazione razziale nella polizia è "un cancro profondo".Secondo il dipartimento di Giustizia, ci sono "motivi ragionevoli per credere che il dipartimento di polizia di Chicago abbia intrapreso un percorso di uso della forza, anche quella mortale, in violazione del quarto emendamento della Costituzione". Il dipartimento, si legge nel comunicato diffuso, ha concluso che gli agenti hanno usato pratiche "che hanno messo in pericolo senza motivo" gli stessi agenti, con "l'uso non necessario ed evitabile della forza".