Serie A, quinta giornata Fiorentina seconda, la Spal torna sulla terra: 3-0 al Franchi Netto successo viola firmato nel primo tempo da Pjaca e Milenkovic (complici i gravi errori difensivi degli estensi), nella ripresa a segno Chiesa Deludente la squadra di Semplici, quasi mai pericolosa in attacco

Condividi

di Gianluca Luceri Continua a salire la Fiorentina di Pioli (seconda), che scavalca e riporta ‘sulla terra’ la Spal: 3-0 netto al Franchi.Doppio sigillo viola alla fine del primo tempo complici due gravi errori degli uomini di Semplici: al 18’ un goffo Fares sbaglia completamente il rinvio (corto) regalando un comodo 1-0 a Pjaca (prima rete in A), al 28’ Gomis si addormenta nell'uscita alta su angolo e Milenkovic lo punisce di testa (28'). Una sola chance per gli estensi con Lazzari (24’), che però impatta male la sfera su cross di Lazzari. Prima dell’intervallo (44’) ci prova Chiesa di destro: la conclusione, sporcata da Vicari, finisce non di molto sopra la traversa.Ed è proprio Chiesa ad avere la prima occasione della ripresa (52’): splendido scambio con il neo entrato Hancko (palla di ritorno di tacco), ma l’attaccante viola chiude troppo il tiro sul primo palo. L’appuntamento con il gol è però rimandato di poco, visto che al 56’ – concretizzando una bella azione iniziata da Simeone e rifinita da Pjaca – Chiesa fulmina imparabilmente Gomis da centro area. L’ex Everton Mirallas sfiora il poker (69’), al 73’ Ghersini prima espelle Kurtic (fallo su Pezzella) poi, richiamato dal Var, corregge la decisione e ammonisce soltanto lo sloveno. Combina poco la Spal in zona offensiva a parte un sinistro di Antenucci ribattuto da Hugo (81’) e una punizione a giro di Kurtic nel recupero appena a lato (93').