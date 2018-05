Genova Chiese l'arresto per l'ex marito dell'amante, pm a processo

Condividi

Un magistrato è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio per aver chiesto gli arresti domiciliari nei confronti dell'ex marito della sua compagna. E' stato invece assolto dall'accusa di falso. E mentre il processo penale inizierà il prossimo 18 settembre, tra poco più di 10 giorni la toga toscana dovrà presentarsi davanti al Csm per il giudizio disciplinare.Vincenzo Ferrigno era stato indagato dopo l'esposto dell'ex marito - un medico - della donna con cui il magistrato aveva intrapreso una relazione.La vicenda risale al 2015, quando Ferrigno era in servizio a Firenze. La donna aveva denunciato il marito di averla minacciata di morte dopo una violenta lite. Il fascicolo venne assegnato a Ferrigno che all'inizio non ritenne che vi fossero elementi per sostenere l'accusa. L'uomo controquerelò la moglie. Il pm chiese l'archiviazione una prima e una seconda volta: richiesta che venne respinta dal gip che ordinò nuovi accertamenti.Così Ferrigno conobbe la coppia. Secondo l'accusa dell'ex marito, però, da quel momento il pm e la ex moglie intrapresero una relazione e poco dopo il magistrato chiese gli arresti domiciliari dell'uomo. Nel frattempo il fascicolo per maltrattamenti venne trasferito a un altro pm che chiese e ottenne il rinvio a giudizio dell'ex marito, mentre gli atti relativi all'esposto vennero trasmessi a Genova, competente per le indagini sui magistrati toscani.Un sollievo per il medico: "Sono felice che sia stata fatta la cosa giusta, non solo per me ma per tutti. Quello che è successo mi fa avere ancora più fiducia nella magistratura. La magistratura ha un ruolo importante ed è giusto che se ci sono mele marce, se qualcuno ha sbagliato, venga processato".Ferrigno, che lo scorso anno era stato trasferito dal Csm a Spoleto, ha invece sostenuto di avere fatto una leggerezza, come sottolineano anche i suoi difensori: "Il magistrato ritiene di non avere mai commesso reati", hanno detto dopo la decisione del giudice.