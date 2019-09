Chiusa Wall Street, cautela sui mercati

di Paolo Gila Nel giorno di festività per il Labour Day, i mercati americani restano chiusi. Sulle borse europee prevale un atteggiamento di prudenza anche nel pomeriggio, con gli indici di Francoforte, Parigi e Madrid poco sopra la parità. Londra si apprezza invece dell’1 e 32%, mentre Milano segna +0,65%. Sull’aspettativa che si consolidi l’avvio del nuovo governo, lo spread btp/bund è in calo a 166 punti base, con il rendimento dei nostri decannali allo 0,96%. A Piazza Affari gli acquisti riguardano soprattutto i bancari, bene anche il risparmio gestito mentre sono deboli i tecnologici, che sono più esposti alla sfida internazionale sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Ancora in calo l’euro rispetto al dollaro, sceso a 1,09 e 60.