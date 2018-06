Mercati Chiusa la settimana più difficile per Piazza Affari

Condividi

di Paolo Gila Seduta positiva per la Borsa italiana, con l’indice che ha guadagnato l’1 e 49% e con lo spread in calo a 227 punti base (rendimento dei decennali al 2 e 67%).Si è così conclusa una tra le più critiche e complicate settimane per i mercati. Dopo che nella trascorsa settimana l’indice aveva perso già il 5%, le prime due sedute – tra lunedì e martedì- il Ftse Mib aveva ceduto ancora oltre il 4,5% portando il bilancio dall’inizio dell’anno a una perdita di circa due punti. Da mercoledì l’indice ha recuperato complessivamente circa 3 punti e mezzo, riportando in positivo il bilancio dall’inizio dell’anno (+1,10%).Le banche e i titoli di stato sono stati oggetto di vistose speculazioni. Martedì lo spread era arrivato a toccare i 330 punti base, con il rendimenti ben oltre il 3%, salvo poi ridimensionarsi progressivamente sino ai livelli attuali.L’euro era partito lunedì da una quotazione di circa 1 e 18 contro dollaro. Lo troviamo dopo cinque sedute a 1,16 e 70.