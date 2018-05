Mercati Chiusura in calo per le borse europee, Piazza Affari a -1,3%

di Maria Giovanna Lorena Piazza Affari chiude in calo: ieri c'era stata una ripresa, ma oggi il mercato è tornato sotto pressione. Vendite sul listino e vendite sui titoli di Stato: lo spread in mattinata si è portato a 195 punti base, e chiude a 190 con il rendimento dei nostri titoli decennali al 2,40%, termometro delle tensioni legate all'incertezza politica.L'indice principale Ftse Mib termina con un -1,31% dopo essere sceso a -2% nel corso della giornata.Deboli anche le altre piazze europee che non hanno trovato appigli per risollevarsi nell'andamento di Wall Street dove l'indice Dow Jones cede lo 0,54%. Francoforte chiude la seduta a -1,47%, Parigi -1,32%, Madrid -1,12% e Londra a -1,13%Giornata di passione anche sul fronte delle valute, l'Euro è sceso sotto quota 1,17 sul Dollaro, e chiude poco sopra questa soglia, a 1,1705.