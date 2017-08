ECONOMIA

2017/08/21 17:59

Mercati Chiusura in calo per le borse europee, balzo di Fca Una seduta in cui ha tenuto banco il caso di Fiat Chrysler, e dell'interesse da parte del gruppo cinese Great Wall

di Maria Giovanna Lorena Una seduta in cui ha tenuto banco il caso di Fiat Chrysler, e dell'interesse da parte del gruppo cinese Great Wall. Il titolo Fca ha iniziato a prendere quota stamane, ha chiuso con un balzo del 6,9%. Fca è quotato anche a Wall Street, e anche lì c'è denaro sul titolo, è in rialzo del 7%: grande interesse dunque da parte degli investitori verso questa partita. Vicenda Fiat a parte, le borse si sono mostrate deboli in questa prima seduta della settimana. Milano -0,28% in chiusura, frenata dai titoli bancari ed energetici. Londra -0,07%, Parigi -0,52%, Francoforte -0,82%. Incerto l'andamento di Wall Street. L'indice Dow Jones appena sopra la parità, +0,03%, il Nasdaq in calo dello 0,12%. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 163 punti base. Mentre sui mercati valutari, l'Euro è risalito a 1,1814 nel cambio con il Dollaro a fine seduta.

