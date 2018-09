Mercati Chiusura negativa per Piazza Affari, sale Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Borse oggi piuttosto incerte. Milano ieri era stata la migliore, oggi non è riuscita a contrastare le vendite, ma senza scomporsi più di tanto: chiude in flessione dello 0,10%. Francoforte e Londra terminano la seduta appena sopra la parità, la migliore è Parigi +0,61%.Lievi guadagni per i listini di Wall Street: l'indice Dow Jones sale dello 0,2%, il Nasdaq dello 0,4%. Mercati in attesa stasera della Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, con un nuovo rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Questo ha dato un certo vigore al Dollaro, l'Euro a fine seduta si attesta a 1,1750.Quanto allo spread, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, che durante la giornata si era ridotto fino a 226 chiude a 230 punti base, con il tasso del nostro decennale al 2,82%.