Mercati Chiusure in rosso, oro e petrolio in risalita

Condividi

di Michela Coricelli Chiusure in calo per le borse europee. Milano riesce a limare le perdite a -0,09%, mentre Francoforte perde lo 0,60%, Londra lo 0,31% e Parigi lo 0,15%.In complesso però Piazza Affari guadagna nel corso della settimana il 2% circa.Sul Ftse Mib i titoli più pesanti sono stati Juventus a -4,65% e Stm a -3%. In rialzo Moncler e Prysmian dell'1,62%.Wall Street intanto prosegue in calo, con il Dow Jones a -0,13% e il Nasdaq a -0,48%.A preoccupare gli investitori, oltre alla frenata della produzione industriale cinese, anche le tensioni tra Usa e Iran dopo gli attacchi alle petroliere nel Golfo dell'Oman. La quotazione del Brent sale a quasi 62 dollari l'oncia.Il bene rifugio per eccellenza, l'oro, ha toccato un picco di 1.358 dollari l'oncia (ai massimi da 14 mesi) per poi ritracciare a 1.349.