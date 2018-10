Migranti Chiusure in rosso, spread sopra 310

di Michela Coricelli Dopo la decisione della Commissione europea - che ha respinto la manovra dell'Italia, chiedendo un nuovo documento entro tre settimane - le borse europee chiudono tutte in rosso, ma quella di Milano non è la peggiore. Piazza Affari termina a -0,86%, mentre Francoforte cede il 2,17%, Parigi l'1,69% e Londra l'1,24%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco torna a salire, sfiora i 320 punti base per poi chiudere la seduta a 313 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 3,55%.Intanto Wall Street prosegue in netto calo, con il Dow Jones che cede l'1,80% e il Nasdaq in calo di quasi due punti: per il listino tecnologico è il peggior mese da novembre 2008.