Chiusure positive delle europee, Wall Street bene nonostante il titolo Boeing

di Michela Coricelli Chiusure positive per le borse europee in questa prima seduta della settimana. Milano guadagna lo 0,75% in linea con Francoforte, indifferente alla frenata della produzione industriale tedesca. Bene anche Parigi a +0,66% e Londra a +0,37%, in attesa del nuovo voto del Parlamento britannico - domani - su Brexit.A Piazza Affari vola Tenaris a +3,38%, mentre Unicredit, Saipem e Finecobank guadagnano oltre due punti. Dopo la firma del rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh e Ferrari per 87mila lavoratori, reagiscono bene tutti i titoli della galassia Fiat Chrysler.Wall Street procede positiva, in particolare il Nasdaq corre a +1,7% spinto dai consumi americani. Il Dow Jones recupera terreno a +0,30%, nonostante il tonfo del titolo Boeing che perde il 7% circa dopo la tragedia aerea in Etiopia.Dollaro ancora forte sia rispetto all'euro sia rispetto alla sterlina.