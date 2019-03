Mercati Chiusure positive, ma la sterlina scivola giù

di Michela Coricelli Non c'è effetto Brexit sulle chiusure delle piazze del Vecchio Continente. Nonostante la terza bocciatura del piano della premier May, terminano tutte in netto rialzo le borse europee. Milano guadagna lo 0,97%, Parigi l'1,02%, Francoforte lo 0,86% e Londra lo 0,62%.Contraccolpi dopo il voto britannico invece si avvertono sul mercato monetario: la sterlina si indebolisce sia rispetto al dollaro, sia rispetto all'euro. La moneta unica si scambia a 0,8624 contro la sterlina.A Piazza Affari chiude brillante il titolo Telecom Italia (+2,48%),dopo la decisione di Vivendi di ritirare la proposta di revoca di una parte del consiglio di amministrazione. Una prima prova di pacificazione con il fondo Elliott apprezzata dagli investitori.Wall Street intanto procede positiva, sulla scia dei negoziati tra Usa e Cina: Dow Jones a +0,58% e Nasdaq +0,57%.