Christine Ford e altre 3 donne contro Kavanaugh. Il giudice ora rischia la nomina alla Corte Suprema

Dirà alla commissione Giustizia del Senato Usa che "non potra' mai dimenticare" quello che e' successo ad una festa 36 anni fa, Christine Blasey Ford, la professoressa universitaria che ha accusato Brett Kavanaugh, nominato per la Corte Suprema, di aver tentato di violentarla quando erano al liceo.La posizione di Kavanaugh appare aggravata dalle nuove denunce di abusi, da parte di una quarta donna, che pero' ha preferito rimanere anonima. Il giudice continua a negare tutto mentre l'appoggio del presidente Donald Trump appare affievolito tanto che per la prima volta non ha escluso di poter ritirare la nomina. "Calunnie dell'ultima ora", le ha definite Kavanaugh mentre si prepara a rispondere alle accuse in audizione."Non ho tutte le risposte e non ricordo tutto quello che vorrei", spieghera' la Ford secondo le anticipazioni del suo discorso diffuse dai senatori del panel. "Ma i dettagli di quella notte che mi hanno portato qui ora non potro' mai scordarli...pensavo che mi avrebbe stuprata", affermera', escludendo di confondere Kavanaugh con un altro ragazzo, come e' stato ipotizzato dagli scettici.La docente universitaria 51enne ha raccontato che Kavanaugh la aggredì sessualmente a una festa quando entrambi erano ragazzini, negli anni '80, e le impedì di urlare mettendole una mano sulla bocca. "Non sono qui perché lo voglio. Sono terrorizzata. Sono qui perché credo sia mio dovere civico dirvi ciò che mi è successo quando io e Brett Kavanaugh eravamo al liceo"La seconda accusatrice racconta fatti avvenuti negli anni '80 su uno yacht a Rhode Island. La commissione Giustizia del Senato, che venerdi' decidera' il destino di Kavanaugh, ha reso noto la trascrizione di una 'conference call' in cui il giudice viene messo davanti alle nuove accuse, rese pubbliche da un senatore democratico proprio di Rhode Island, Sheldon Whitehouse. Secondo il senatore, un suo elettore lo ha contattato mercoledi' raccontandogli che una sua conoscente, nell'agosto 1985, fu assalita da due ragazzi, molto ubriachi, che lei a quell'epoca conosceva come "Brett e Mark". L'uomo ha raccontato che lui e un amico la difesero ingaggiando una zuffa con "Brett e Mark" e che lui, ignaro di chi fossero i due, si e' reso conto solo nei giorni scorsi, vedendo le foto degli anni di scuola di Kavanaugh, che fosse proprio il ragazzo con cui si era battuto. Kavanaugh, sollecitato dai senatori, per l'ennesima volta, ha smentito i fatti.Ieri e' stata rivelata l'identita' della terza donna che ha accusato Kavanaugh, dopo le denunce della Ford e di Deborah Ramirez, compagna di studi a Yale del giudice. Si tratta di Julie Swetnick che ha firmato una dichiarazione giurata diffusa via Twitter dal suo avvocato, Michael Avenatti, nella quale si definisce testimone e vittima di uno stupro di gruppo al quale era presente Kavanaugh.Il giudice riconoscera' di non essere stato impeccabile nei suoi comportamenti al liceo ma si dichiarera' innocente rispetto a questa accusa. "Bevevo birra con gli amici, generalmente nel fine settimana. Ogni tanto ne bevevo troppa...ma non e' per questo che siamo qui oggi. Quello di cui sono stato accusato e' molto peggio"."Con il senno di poi, ho detto e fatto cose alle superiori che mi fanno vergognare ora", ha aggiunto. Si difende invece dalle accuse di molestie sessuali avanzate dalla sua ex compagna di liceo, Christine Blasey Ford: "Non ho mai fatto nulla che somigliasse nemmeno lontanamente a quello che viene descritto dalla dottoressa Ford", ha affermato bollando le accuse come "pura e semplice calunnia dell'ultimo minuto", nella sua testimonianza, che e' stata avanzata oggi dal suo stesso comitato giudiziario.Il presidente Donald Trump, per la prima volta da quando e' scoppiato il caso, non esclude categoricamente di poter cambiare idea sul giudice Brett Kavanaugh, ritirando la sua nomina per la Corte Suprema. Alle donne che lo accusano di molestie sessuali "viene data un'importante occasione per parlare. Le ascoltero' ed e' possibile che io possa cambiare idea", ha dichiarato il presidente durante una conferenza stampa. "Vedremo cosa succede. Guardero', che ci crediate o meno. Vedro' cosa verra' detto. Puo' darsi - ha concluso - che siano convincenti".I repubblicani hanno fissato il voto sulla conferma di Kavanaugh per venerdi' ma il suo destino, hanno fatto sapere alcuni senatore del Grand Old Party (Gop), dipendera' dalle audizioni odierne. A fare le domande a Kavanaugh e alla Ford, a nome dei senatori Gop, sara' Rachel Mitchell, avvocato dell'Arizona specializzata in crimini sessuali.