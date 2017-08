Strage di Barcellona Ciampino: il presidente Mattarella accoglie le salme di Luca Russo e Bruno Gulotta Le bare dei due italiani morti a Barcellona sono arrivate a Roma avvolte nel tricolore. Il Capo dello Stato in raccoglimento davanti feretri insieme ai familiari delle vittime

Il presidente Mattarella a Ciampino (Foto Ansa/Claudio Peri)

Condividi

I feretri di Luca Russo e Bruno Gulotta sono sbarcati all'aeroporto militare di Ciampino avvolti dal tricolore. Alle 00.35 i due carri funebri si sono fermati a una decina di metri dall'ingresso della sala di rappresentanza, dove il cappellano militare, don Salvo Nicotra, li ha benedetti. Quindi si è avvicinato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, rimanendo in piedi a qualche metro di distanza in raccoglimento. Poi, in un clima di profondo ma composto dolore, è stata la volta, a turno, dei familiari di Russo e Gulotta. Alcuni si sono avvicinati ai feretri e li hanno accarezzati.I carri funebri hanno poi lasciato lo scalo romano diretti al policlinico Gemelli per lo svolgimento dell'autopsia disposta dalla procura di Roma. Terminato l'esame, i feretri verranno nuovamente trasferiti a Ciampino, nelle prime ore di domani, e da qui, con lo stesso aereo, all'aeroporto di Verona Villafranca da dove raggiungeranno i rispettivi luoghi di residenza, Bassano del Grappa e Legnano.