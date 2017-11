Cile: Piñera in testa al primo turno, al ballottaggio con Guillier

Il primo turno delle elezioni presidenziali cilene vede in testa l'ex presidente e conservatore Sebastian Piñera, con il 36,64% dei voti, seguito dal candidato del centro sinistra, l’ex senatore e giornalista, Alejandro Guillier con il 22,70%. I due candidati si affronteranno al ballottaggio del 17 dicembre.Al terzo posto la candidata dell'estrema sinistra Beatriz Sanchez, che a sorpresa ha ottenuto il 20,27% dei voti, mentre il candidato dell'estrema destra, José Antonio Kast, che rivendica l'eredità politica di Augusto Pinochet, ha ottenuto il 7,93% dei voti.Le elezioni politiche si sono svolte con il nuovo sistema proporzionale che ha sostituito il "binominale" ereditato dalla dittatura di Pinochet. La coalizione che sostiene Piñera ha ottenuto il maggior numero di senatori, 19 su 43; mentre nella 'camera bassa', che rinnovava il totale dei suoi seggi (155), avrebbe ottenuto 72 deputati. L'altra metà del Congresso andrà ai diversi settori della sinistra.Il candidato dell’estrema destra Kast ha già dichiarato che sosterrà nel ballottagio Piñera, mentre il rivale Guillier non ha ancora avuto ufficialmente il sostegno dei partititi dell’estrema sinistra e dei democristiani, la cui candidata, Carolina Goic, è arrivata quinta con il 5,88%.Il voto si colloca in un panorama che vede il centro destra avanzare nella guida dei paesi latinoamericani.