Cile, domani il primo turno delle presidenziali

Sono otto i candidati che si candidano domenica per le elezioni presidenziali in Cile, ma la vera sfida è fra l'ex presidente moderato Sebastián Piñera, favorito nei sondaggi, e il senatore Alejandro Guiller, in campo per il governo uscente della presidente Michelle Bachelet. Si vota anche per rinnovare il Parlamento. L'eventuale ballottaggio delle presidenziali si terrà il 17 dicembre. Ecco tutti i candidati:: 67 anni, è stato il primo presidente conservatore del Cile democratico fra il 2010 e il 2014. Imprenditore milionario, si presenta alla guida dell'alleanza Chile Vamos, che riunisce il Partito di Rinnovamento Nazionale (Rn), il Partito Regionalista Indipendente (Pri) e l'Unione Democratica Indipendente (Udi) che collaborò con la dittatura di Augusto Pinochet. Sposato con quattro figli, un dottorato in economia ad Harvard, tifosissimo di calcio, figlio di un diplomatico, Piñera è un oratore abile e carismatico dalla candida chioma e lo sguardo magnetico.Agli elettori promette di rilanciare l'economia e mettere mano alle riforme in campo fiscale, dell'istruzione e il lavoro di Bachelet, cui rimprovera anche mancanza di "volontà" per affrontare i problemi del contrasto alla delinquenza. Piñera rivendica la crescita del 5,3% dell'economia durante il suo primo mandato, la crescita di migliaia di posti di lavoro e la creazione di un congedo maternità di sei mesi. Ma la sua presidenza fu segnata anche da forti manifestazioni degli studenti che chiedevano un miglior accesso al diritto allo studio. Secondo i sondaggi potrebbe ottenere fra il 40 e il 45% al primo turno.: 64 anni, sociologo e senatore indipendente, è il candidato dell'Alleanza Gobierno Nueva Mayoría, cartello di centro sinistra che rappresenta tutte le forze al governo salvo i democratici cristiani. Abile comunicatore, prima di diventare senatore nel 2013 è stato uno dei giornalisti televisivi più popolari e stimati del paese. Buon conoscitore della politica e della realtà sociale cilena, Guiller manca tuttavia di esperienza amministrativa. Sposato con l'antropologa Cristina Fargay, è padre di tre figli e senatore della provincia settentrionale di Antofagasta.Agli elettori promette di portare avanti le riforme della presidente socialista uscente Michelle Bachelet, in particolare quella dell'istruzione, per un paese "più giusto e inclusivo". "La destra non crede alla gratuità dell'istruzione, perchè la considera un affare, come la salute", sottolinea. Indicato al 20-25% al primo turno, Guillermo spera di poter sfidare Piñera al ballottaggio.: 46 anni, giornalista e femminista, corre per il Frente Amplio, un'alleanza di partiti e movimenti a sinistra della Nueva Mayoría. Propone una tassa per i super ricchi, la nazionalizzazione dell'acqua e la riduzione delle spese militari. I sondaggi le danno l'8%.: 44 anni, ex deputato socialista, si candida per la terza volta alla presidenza. Leader del Partido Progresista, è stato anche regista cinematografico. Nei sondaggi è accreditato al 4,6%.: 44 anni, è senatrice e leader dei cristiano democratici, uno dei partiti che appoggiano la presidenza Bachelet. Ha scelto di candidarsi separatamente e i sondaggi le assegnano il 3,4%.: 51 anni, di estrema destra, è un ammiratore dichiarato del defunto dittatore Augusto Pinochet. E' accreditato del 3%.: 58 anni, senatore indipendente, è candidato della formazione di sinistra Pais. Ammiratore del defunto presidente venezuelano Hugo Chavez e del suo successore NicolasMaduro. I sondaggi gli assegnano lo 0,5%.: 66 anni, insegnante elementare, si presenta per la formazione di estrema sinistra Unión Patriótica. Si professa ammiratore del Venezuela e la Corea del Nord. I sondaggi gli assegnano lo 0,1%.