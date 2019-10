Sale a 12 il numero delle vittime dei disordini Cile, manifestante muore travolto da camion militare Il soldato alla guida è stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta. A Santiago del Cile resta in vigore per il terzo giorno consecutivo il coprifuoco. Secondo il conteggio delle autorità, sono circa 1.500 le persone arrestate, in tutto il Paese

Condividi

Sale a 12 il numero delle persone che hanno perso la vita durante le proteste in corso in Cile , dove un manifestante di 22 anni è stato travolto da un camion della Marina Militare a Talcahuano, nel sud del Paese. Lo riferiscono le autorità cilene, spiegando che il militare che guidava il camion è stato arrestato e che è stata aperta un'inchiesta. Intanto resta in vigore per il terzo giorno consecutivo il coprifuoco a Santiago del Cile, mentre il provvedimento è stato esteso nella notte anche nella regione di Valparaiso, nella provincia di Concepcion nel sud, a Valdivia sempre al sud e nelle città di Antofagasta, La Serena e Coquimbo a nord, oltre che nelle centrali Rancagua e Talca. Il presidente Sebastian Pinera ha detto che il Paese è ''in guerra'' contro i violenti che stanno radicalizzando la protesta per l'aumento del costo dei biglietti della metropolitana e ha proclamato lo stato di emergenza in 16 regioni.



Nei giorni scorsi altre 11 persone sono morte e alcune di queste negli incendi durante saccheggi. Ieri i manifestanti hanno attaccato oggi gli uffici dell'anagrafe di Lo Espejo, località a sud di Santiago del Cile, incendiandoli e provocando importanti danni. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto spegnendo le fiamme e il comandante Jaime Flores ha confermato che l'incendio è stato causato da un gruppo di manifestanti che hanno saccheggiato i locali. Flores ha aggiunto che i danni causati sono importanti perché sono andati distrutti molti documenti dell'anagrafe.

Il ministro dell'Interno, Andrés Chadwick, ha diffuso i dati di quanto sta avvenendo nel Paese: 960 persone sono state arrestate nelle ultime ore per 103 episodi di violenza, 50 registrati nella regione di Santiago mentre 53 nel resto del Paese. In tutto, da quando sono iniziate le proteste, sono 1.500 le persone arrestate.

Gli agenti feriti sarebbero 62. Otto le stazioni della polizia distrutte e sette tra bus e metro. Inoltre, il ministro ha comunicato che sono quasi 8 mila i 'carabineros' e i militari delle forze armate mobilitati.

Le tappe della crisi: da 'evasiones masivas' a coprifuoco

Il Cile è teatro da venerdì di una rivolta sociale, con proteste quotidiane accompagnate da saccheggi, a cui il governo del presidente Sebastian Pinera ha risposto imponendo lo stato d'emergenza e il coprifuoco. È la prima volta che l'esercito torna a pattugliare le strade dalla fine della dittatura del generale Augusto Pinochet, rimasto al potere per 17 anni (dal 1973 al 1990) dopo il colpo di Stato contro Salvador Allende. Di seguito si ripercorrono le tappe di questi giorni di contestazione. Secondo il conteggio delle autorità, sono 1.500 le persone arrestate, in tutto il Paese.