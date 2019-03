"Se a rischio la sicurezza del Paese dirò un secco no" Cina, Salvini: memorandum non è testo sacro, si può migliorare "Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova guarderei a fondo. Se fosse un americano nessun problema. Se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso"

"Stiamo leggendo. Ma il memorandum non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorare". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio."Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, da ministro dell'Interno, dirò un secco no", dice Salvini. "Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova guarderei a fondo. Se fosse un americano nessun problema. Se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso. Ogni investimento in settori strategici necessita la massima prudenza. L’Italia e ben collegata in un’alleanza che giustamente chiede attenzione", ha aggiunto.Poi sulla questione 5G ha precisato: "Il documento in questione non contiene riferimenti al mercato del 5G, sono due dossier diversi, giornalisticamente accostati, ma diversi".A Montecitorio il vicepremier ha parlato della proposta di legge della Lega per la tutela dei marchi storici italiani. "Tutti i marchi storici facciano parte di un albo al Mise: non è possibile acquistare marchi made in Italy e poi produrre all'estero. No alla delocalizzazione selvaggia". Questa la proposta presentata dal segretario Salvini, insieme al capogruppo Riccardo Molinari e a Barbara Saltamartini."Negli anni passati c'è stato un enorme shopping sotto costo di marchi italiani senza che il governo di sinistra facesse niente. Le leggi europee avvantaggiano i grandi e danneggiano i piccoli, ci sono decine di marchi storici che con questa legge ci sarebbero ancora con gli operai al lavoro", ha detto il vicepremier Matteo Salvini, presentando la proposta. "Vogliamo difendere con le unghie e con i denti e con leggi di buon senso le eccellenze italiane", ha aggiunto. "Vuoi fare il cioccolato in Turchia? Allora metti Made in Turchia sui tuoi prodotti, senza usare marchio italiano. Questa sarà una grande battaglia che faremo dopo il 26 maggio"."Un Commissario sulle infrastrutture farebbe bene: non faccio nomi ma un responsabile aiuterebbe. Chissà se Expo si sarebbe fatto senza un Commissario responsabile. Questo commissario non limiterebbe il ministro Toninelli", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno.