Provincia di Fujian, a sud di Shanghai Cina, sequestra un bus e si lancia sui pedoni: 5 morti Negli ultimi mesi si sono verificati episodi simili in Cina considerati legati al terrorismo

Un uomo armato di coltello ha sequestrato un autobus e si è lanciato sui pedoni, uccidendo 5 persone, prima di essere catturato. Lo riferisce la polizia di Longyan, nella provincia di Fujian, a sud di Shanghai. Altre 21 persone sono rimaste ferite.Non sono stati forniti ulteriori dettagli né il movente dell'attacco. Al momento non è chiaro nemmeno quante persone siano morte sul bus e quante in strada. Negli ultimi mesi si sono verificati episodi simili in Cina considerati legati al terrorismo. L'uomo è sotto interrogatorio.