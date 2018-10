Lo riporta Bloomberg Businessweek Media: "La Cina ha usato mini chip per infiltrarsi nelle società Usa". Apple e Amazon smentiscono Apple e Amazon web service smentiscono seccamente le indiscrezioni

NEW COVER: The Big Hack



China used a tiny chip in a huge hack that infiltrated Apple and Amazon https://t.co/GVLBnWaaue pic.twitter.com/4aNdEwPzAF — Businessweek (@BW) 4 ottobre 2018

La Cina avrebbe usato piccolissimi chip per infiltrarsi nelle società tecnologiche americane, incluse Apple e Amazon. Lo riporta Bloomberg Businessweek citando alcune fonti, secondo le quali grazie ai chip le spie cinesi sono riuscite a raggiungere circa 30 aziende americane. I chip sarebbero stati inserititi nelle schede madri durante il processo di produzione da esponenti dell'Esercito di liberazione nazionale cinese: l'obiettivo era quello di agire sul fronte della proprietà intellettuale e rubare segreti commerciali.Apple e Amazon web service smentiscono seccamente le indiscrezioni di Bloomberg Businessweek. "Apple non ha mai rinvenuto chip maligni o manipolazioni dell'hardware nei suoi server. apple non ha mai contatto l'Fbi o altre agenzie riguardo simili incidenti. Non siamo a conoscenza di nessuna indagine dell'Fbi", affermano da Cupertino. Stessa reazione del colosso dell'e-commerce: "Amazon non ha rinvenuto alcuna prova che sostenga la presenza di chip maligni o modifiche dell'hardware".