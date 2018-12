Cina: il governo rinuncia alla rieducazione delle prostitute

Condividi

Il rapporto della Commissione degli affari legali del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo della Repubblica popolare cinese, ha proposto di abolire la pratica della rieducazione delle prostitute e dei loro clienti in vigore dall’inizio degli anni ’90.Zhu Zhengfu, vice-presidente della Commissione degli affari legali, si è detto fiducioso che dopo l’invio del rapporto, il governo senza indugio abolirà il regolamento, secondo il quale le prostitute e i loro clienti, colti in flagrante, devono essere obbligatoriamente inviati nei campi di rieducazione per il periodo che varia da 6 mesi a 2 anni. Nei campi i detenuti passano test medici, vanno “rieducati” con un lavoro fisico, ma anche tramite le lezioni sulla legalità e sui temi etici.Secondo i giuristi cinesi, il regolamento su rieducazione obbligatoria restringe le libertà personali dei cittadini, privandoli della libertà, ma questi aspetti devono essere regolati dalle leggi e non da semplici regolamenti e istruzioni amministrative. Il regolamento sulla rieducazione invece contrasta la Costituzione del paese. Nel rapporto non si specifica quanti trasgressori sono stati finora rieducati, ma si afferma che il loro numero è in costante discesa.