Cina, uomo s’incastra nel water cercando di riprendere un pesce scappato

Un uomo, residente nel distretto di Taijiang, è rimasto incastrato in un wc alla turca, dopo un tentativo fallito di riprendere un pesce che gli era scappato di mano. L’uomo teneva il pesce vivo in un secchio vicino al sanitario. Quando ha cercato di eviscerarlo per poi cucinarlo, il pesce gli è sfuggito, andando a finire nel water. L’uomo, cercando di ripescarlo, è rimasto con una mano bloccata nel wc. I vigili del fuoco ci hanno messo mezz’ora per liberare il malcapitato. Il pesce si è reso irreperibile.