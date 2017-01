Cinema 2016, l'anno in cifre Due film italiani guidano l'elenco dei primi dieci

I dati Cinetel 2016 presentati e commentati oggi da tutte le associazioni di settore riunite nell'Anica, fotografano l'anno cinematografico appena trascorso.Ecco in cifre il 2016 al cinema:Top 10: due film italiani guidano la classifica e ben tre sono i film di animazione.1) Quo vado? (Medusa) 65.365.655 incassi2) Perfetti sconosciuti (Medusa) 17.370.302 euro3) Alla ricerca di Dory (Disney) 15.159.551 euro4) Animali fantastici e dove trovarli (Warner Bros) 14.855.5275) Revenant - Redivivo (Fox) 13.899.976 euro6) Pets - Vita da animali (Universal) 13.300.697 euro7) Inferno (Warner Bros) 12.420.617 euro8) Suicide Squad (Warner Bros9 12.106.447 euro9) Zootropolis (Disney) 11.322.424 euro10) Captain America: Civil War (Disney) 11.311.976Presenze 2016: 105.385.195 (2015, 99.362.667) +6,06%Incassi 2016: 661.844.025 (2015, 637.265.704) +3,86%Numero film in 3d: 36 (2015, 31)Numero contenuti complementari: 117 (2015, 118)Quote di mercato:Stati Uniti 55,19% presenze - 55,65% incassiItalia+Cop 28,71% presenze - 29,05% incassiEuropa 12,75% presenze - 12,24% incassiItalia+Cop+Europa 41,46% presenze - 41,29% incassiFilm di nuova uscita:Italia 199 (2015, 186)Stati Uniti 158 (2015, 159)Francia 50 (2015, 39)Inghilterra 29 (2015, 23)Spagna 12 (2015, 6)Germania 11 (2015 11)Mese con maggiore presenze/incassi: gennaio. Peso mese su anno 19,40% presenze, 20,91% incassiMese con minore presenze/incassi: luglio. Peso 2,95% presenze, 2,81% incassi.Top distribuzioni1) Warner Bros 18,28% presenze, 18,66% incasso2) Medusa 14,91% presenze, 15,82% incasso3) Disney 13,17% presenze, 13,72% incasso4) Universal 11,95% presenze, 11,69% incasso5) Fox 10,27% presenze, 10,41% incasso6) 01 Distribution 8,43% presenze, 7,95% incasso.Seguono nell'ordine Lucky Red, Eagle Pictures, Bim, Notorius, M2 Pictures, Koch Media, Good Films, Microcinema, Videa, Cinema, Nexo Digital, Adler Entertainment, Teodora Film, Academy Two.Incidenza incassi giorni settimanali rispetto a 2015:Lunedì 19,04%; Martedì 2,53%; Mercoledì 22,71%; Giovedì -5,99%;Venerdì 1,11%; Sabato -2,64%; Domenica 4,60%.Feste natalizie (16 dic 2016 n- 6 gennaio 2017) in confronto con analogo periodo 2015: - 35,71% presenze; - 38,06% incassoTop 5 feste natalizie 2016/2017:Oceania (Disney) 11.053.633 incassoRogue One: A Star Wars Story (Disney) 8.997.794 euroPoveri ma ricchi (Warner Bros) 6.352.907 euroMister Felicità (01) 5.680.535Miss Peregrine (Fox) 5.670.440Top 5 feste natalizie (2015/2016):Quo vado? (Medusa) 37.737.314Star Wars: il risveglio della forza (Disney) 23.649.653Il Ponte delle spie (Fox) 8.433.532Natale col boss (Filmauro/Universal) 7.405.877Vacanze ai Caraibi (Medusa) 7.381.729