Cinema Garrone trionfa ai Nastri d'argento: otto premi a "Dogman" Stasera la consegna al Teatro Antico di Taormina

'Dogman' di Matteo Garrone trionfa ai Nastri d'argento vincendo otto premi: miglior film dell'anno, regia, produzione (lo stesso Garrone con Paolo Del Brocco per Rai Cinema), scenografia, sonoro, montaggio (ex aequo con 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino), casting director e attori protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Si difende 'Loro' di Paolo Sorrentino, a cui vanno sceneggiatura e i Nastri per gli attori Elena Sofia Ricci, Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio. 'Come un gatto in tangenziale' con Paola Cortellesi e Antonio Albanese è invece, come già annunciato ieri, la commedia dell'anno mentre 'Ammore e malavita' vince per musica e canzone.Questi solo alcuni dei premi che verranno consegnati stasera al Teatro Antico di Taormina in una serata condotta da Carlotta Proietti che andrà poi in onda il 6 luglio su Raiuno e nel mondo con Rai Italia dopo lo speciale (mercoledì 4 luglio) su Rai Movie.Tra gli altri premi principali Nastro per l'opera prima a 'La terra dell'abbastanza' di Fabio e Damiano D'Innocenzo, miglior soggetto a Luciano Ligabue che per 'Made in Italy' ritira anche l'Hamilton behind the camera Award. È Massimo Ghini invece Nastro alla carriera, mentre a Claudia Gerini va il Premio Nino Manfredi.Infine, Edoardo Leo è per il Sindacato Giornalisti cinematografici 'Personaggio dell'anno'. Premi tecnici di quest'edizione: per la fotografia (Gianfilippo Corticelli) a 'Napoli velata' di Ozpetek; per i costumi (Nicoletta Taranta) per 'Agadah' e 'A ciambra'; per il sonoro in presa diretta (Maricetta Lombardo) ex aequo a 'Dogman' e 'L'intrusa'.