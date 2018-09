L'uscita fissata per il 14 febbraio 2020 Cinema, Fukunaga regista per il nuovo James Bond Apprezzato per 'True Detective', rimpiazza Boyle

Cary Fukunaga con Emma Stone

“We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2) — James Bond (@007) 20 settembre 2018

Cary Fukunaga rimpiazza Danny Boyle alla regia del 25° film di James Bond.In un comunicato diffuso oggi, i produttori confermano l'ingaggio del cineasta di 'Beasts of No Nation': ''Siamo contenti di lavorare con Cary. La sua versatilità e innovazione ne fanno una scelta eccellente per la prossima avventura di James Bond''.Le riprese inizieranno a marzo 2019 per un'uscita in sala fissata il 14 febbraio 2020, solo tre mesi più tardi della data inizialmente prevista.I produttori Michael G Wilson e Barbara Broccoli avrebbero incontrato molti registi, dopo l'abbandono di Boyle in agosto, avvenuto per ''differenze creative'', probabilmente concernenti la sceneggiatura del fido (Trainspotting) John Hodge. Allo script, come è stato già annunciato qualche giorno fa, sono invece al lavoro i veterani Neal Purvis e Robert Wade, mentre Daniel Craig vestirà nuovamente i panni di 007.Già apprezzato per la prima stagione di 'True Detective', Cary Fukunaga si è cimentato nuovamente con la regia di un serial con 'Maniac', la fiction targata Netflix, interpretata da Jonah Hill e Emma Stone e incentrata su un misterioso processo farmaceutico.