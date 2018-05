Le candidature per la 72a edizione Cinema: Nastri d'argento, sfida tra grandi firme Serata finale il 30 giugno al Teatro antico di Taormina

Garrone (a destra) e Fonte a Cannes

Sfida tra 'grandi firme' quest'anno per la 72esima edizione dei Nastri d'Argento, premio assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (Sngci). Quest'anno sono 47 i film in gara, selezionati tra 134 titoli in uscita dal primo giugno 2017 al 31 maggio 2018 (tra i quali 47 opere prime e ben 51 commedie).In pole position per il miglior film ci sono pellicole che hanno trionfato agli Oscar, a Cannes o che hanno caratterizzato la stagione cinematografica: 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, 'Dogman' di Matteo Garrone, 'Lazzaro Felice' di Alice Rohrwacher, 'A Ciambra' di Jonas Carpignano e 'Loro' di Paolo Sorrentino (record di candidature, 12).Per la migliore regia, con Sorrentino, Garrone e Guadagnino, sono candidati anche Gabriele Muccino ('A casa tutti bene'), Ferzan Ozpetek ('Napoli velata'), Susanna Nicchiarelli ('Nico, 1988') e la sorpresa Paolo Franchi ('Dove non ho mai abitato').Sette, invece, le commedie in competizione: 'Ammore e malavita' dei Manetti Bros. (secondo film con più candidature insieme a 'Dogman', 8), 'Brutti e cattivi' di Cosimo Gomez, 'Benedetta follia' di Carlo Verdone, 'Come un gatto in tangenziale' di Riccardo Milani, 'Smetto quando voglio - Ad Honorem' di Sydney Sibilia, 'Io sono tempesta' di Daniele Luchetti in competizione con un outsider, 'Metti la nonna in freezer', dei due giovanissimi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.Per quest'anno, in particolare, una grande rappresentanza di attori candidati. Oltre alle tradizionali 'cinquine' dei migliori protagonisti e non protagonisti per la prima volta sono in una speciale selezione anche gli interpreti della commedia, che festeggia il suo decimo anno nel palmarès dei Nastri.Gli attori protagonisti in lizza per il Nastro sono: Marcello Fonte - appena premiato a Cannes - e Edoardo Pesce (per 'Dogman' ai Nastri in coppia), Giuseppe Battiston ('Dopo la guerra' di Annarita Zambrano e 'Finché c'è prosecco c'è speranza' di Antonio Padovan), Alessio Boni ('La ragazza nella nebbia' di Donato Carrisi e 'Respiri' di Alfredo Fiorillo), Valerio Mastandrea ('The Place' di Paolo Genovese), Toni Servillo ('Loro' di Paolo Sorrentino). Non protagonisti: Peppe Barra, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Riccardo Scamarcio e Thomas Trabacchi.Le attrici protagoniste: insieme Valeria Golino e Alba Rohrwacher ('Figlia mia' di Laura Bispuri), Lucia Mascino ('Amori che non sanno stare al mondo' di Francesca Comencini), Giovanna Mezzogiorno ('Napoli velata' di Ferzan Ozpetek), Luisa Ranieri ('Veleno' di Diego Olivares), Elena Sofia Ricci ('Loro' di Paolo Sorrentino). Attrici non protagoniste: con una signora del teatro come Adriana Asti, Nicoletta Braschi, Sabrina Ferilli, Anna Foglietta, Kasia Smutniak.Nella speciale selezione per la commedia tra protagonisti e non, in ordine alfabetico: Sonia Bergamasco, Barbara Bouchet, Paola Cortellesi, Claudia Gerini e Serena Rossi in coppia, Miriam Leone, Ilenia Pastorelli e Sara Serraiocco e, al maschile, Antonio Albanese, insieme Carlo Buccirosso e Giampaolo Morelli, Sergio Castellitto, Edoardo Leo, Marco Giallini, Massimo Popolizio, Carlo Verdone.L'annuncio ufficiale delle candidature oggi a Roma, in occasione dell'evento che tradizionalmente festeggia candidati e premi speciali. Protagonisti della serata i vincitori dei Nastri 'eccellenti' di quest'anno, assegnati dal direttivo del Sindacato giornalisti cinematografici che organizza i Premi dal 1946. Paolo Taviani riceve un Nastro speciale per 'Una questione privata', anche in omaggio al fratello Vittorio. A Gigi Proietti ('Il premio' di Alessandro Gassmann) un Nastro alla carriera. E, ancora, i premi 'internazionali' per due film girati in lingua inglese in America: Vittorio Storaro per la 'cinematografia' de 'La ruota delle meraviglie' di Woody Allen e Paolo Virzi' ('Ella & John - The Leisure seeker') con Helen Mirren e Donald Sutherland.In attesa della serata finale il 30 giugno al teatro antico di Taormina, a decidere i vincitori del 2018 sarà il voto (decretato dal notaio dei Nastri, Alessandra Temperini) dei giornalisti cinematografici iscritti al Sngci.