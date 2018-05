Cinema: Tom Cruise twitta "day one", al via riprese 'Top Gun 2'

Sono iniziate le riprese di 'Top Gun 2'. A riverlarlo è stato Tom Cruise in persona, che sul suo account di Twitter ha postato la primissima immagine dall'atteso sequel. Nella foto l'attore è di spalle e guarda un aereo da combattimento mentre campeggia la scritta "Feel the need".Cruise ha aggiunto semplicemente "day 1", lasciando intendere che la produzione è appena iniziata. Il film dovrebbe essere intitolato 'Top Gun: Maverick'. Come riporta 'Empire' la regia è affidata a Joseph Kosinski, mentre il produttore è Jerry Bruckheimer.La seconda parte di 'Top Gun' è attesa nelle sale il 12 luglio 2019 e arriva ad oltre trent'anni dal primo film in cui Tom Cruise era Pete 'Maverick' Mitchell mentre Kelly McGillis vestiva i panni di Charlotte 'Charlie' Blackwood. Nel cast anche Meg Ryan e Val Kilmer.