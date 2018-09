Spagna Cinema, al via il Festival di San Sebastián Dal 21 al 29 settembre la 66a edizione della rassegna internazionale

I preparativi per l'apertura del festival

Con il film argentino in concorso "El amor menos pensado", diretto da Juan Vera, il 21 settembre si apre la 66a edizione del Festival internazionale di San Sebastián. Interpretato da Ricardo Darín e Mercedes Morán, racconta la crisi di una coppia dopo 25 anni di matrimonio.I lungometraggi in corsa per la "Conchiglia d'oro" sono 18. Tra gli altri, competono i francesi "L'homme fidèle" di Louis Garrel e "High life" di Claire Denis, e il filippino "Alpha, the Right to kill", di Brillante Mendoza. Oltre al premio principale, la giuria internazionale, presieduta dal regista americano Alexander Payne, dovrà attribuire le "Conchiglia d'argento", per la migliore regia, per la migliore attrice e il migliore attore, e i premi della Giuria per la sceneggiatura e la fotografia.Nella sezione dedicata alle opere prime e seconde, "New directors", sono in lizza 15 film, mentre in "Horizontes Latinos", gareggiano in 12.La rassegna si concluderà sabato 29 settembre.