La corsa alla statuetta Cinema, domani la scelta dell'Italia per il candidato all'Oscar del film straniero Le nominations saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre la notte degli Oscar è in calendario il 24 febbraio

Domani la commissione istituita presso l'Anica, su richiesta dell'Academy Awards, dovrà designare il film candidato italiano all'Oscar per il miglior lungometraggio in lingua straniera.I film in lizza sono 21. Le pellicole candidate, distribuite nelle sale del territorio nazionale tra il 1° ottobre 2017 e il 30 settembre 2018, sono (in ordine alfabetico):A CASA TUTTI BENE di Gabriele MuccinoCAINA di Stefano AmatucciCOME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo MilaniDOGMAN di Matteo GarroneDOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo FranchiL'ESODO di Ciro FormisanoL'ETA' IMPERFETTA di Ulisse LendaroIL FIGLIO SOSPESO di Egidio TermineLAZZARO FELICE di Alice RohrwacherMANUEL di Dario AlbertiniNAPOLI VELATA di Ferzan OzpetekNOME DI DONNA di Marco Tullio GiordanaQUANTO BASTA di Francesco FalaschiLA RAGAZZA NELLA NEBBIA di Donato CarrisiRICCARDO VA ALL'INFERNO di Roberta TorreSEMBRA MIO FIGLIO di Costanza QuatriglioUNA STORIA SENZA NOME di Roberto AndòSULLA MIA PELLE di Alessio CremoniniLA TERRA DELL'ABBASTANZA di Damiano e Fabio D'InnocenzoTHE PLACE di Paolo GenoveseTITO E GLI ALIENI di Paola RandiLe nominations saranno annunciate a Los Angeles il 22 gennaio 2019, mentre la notte degli Oscar è in calendario il 24 febbraio.