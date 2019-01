La 76a edizione Cinema: domani notte i Golden Globes, Lady Gaga e Bradley Cooper tra i favoriti Al via la stagione dei premi

Lady Gaga a Venezia

Si scaldano i motori per la 76a edizione dei Golden Globes Award, i premi cinematografici consegnati dalla Stampa Estera di Hollywood. A presentarli domani sera (in Italia all'una di lunedì) al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills saranno Sandra Oh e Andy Samberg, entrambi vincitori del riconoscimento rispettivamente per Grey's Anatomy e Brooklyn Nine-Nine.I Golden Globes sono una premio che, dal 1944, ogni anno viene attribuito dalla Hollywood Foreign Press Association. I premi si dividono tra cinema e televisione e si compongono di 26 categorie, 15 per il cinema e 11 per la televisione. Dal 1951, inoltre, i riconoscimenti per miglior film, attore e attrice sono divisi per le categorie Drama e Comedy. La stagione dei grandi red carpet e dei premi del cinema aprirà così ufficialmente il sipario."Vice-L'uomo nell'ombra", che racconta l'ascesa politica di Dick Cheney, il vice di George W Bush, è tra le commedie in lizza, per le quali è favorito anche "Green Book" con Mahershala Ali e Viggo Mortensen.E ci saranno anche Lady Gaga e Bradley Cooper che hanno fatto man bassa di nomination per "A Star Is Born".