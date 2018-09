Cinema, film spagnolo vince il 66° Festival di San Sebastián

Il regista Isaki Lacuesta

Condividi

Alla 66esima edizione del Festival internazionale del Cinema di San Sebastian, il film "Entre dos aguas" dello spagnolo Isaki lacuesta ha vinto il premio più prestigioso, la Concha de oro (conchiglia d'oro). È la seconda volta che il regista catalano si aggiudica il riconoscimento, dopo "Los Pasos Doble" (2011). Questo il verdetto della giuria internazionale, presieduta dal regista americano Alexander Payne.Il Premio speciale della giuria è andato al filippino "Alpha, the right to kill", di Brillante Mendoza.L'attore argentino Dario Grandinetti ha portato a casa la conchiglia d'argento come miglior attore per la sua interpretazione in "Rojo" di Benjamín Naishtat, a sua volta miglior regista, mentre il premio come migliore attrice è andato alla norvegese Pia Tjelta per "Blind Spot", diretto da Tuva Novotny.